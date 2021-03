Ski-Ass Dürr fährt in Are knapp am Podest vorbei

Lena Dürr liegt nach dem ersten Lauf in Are auf Platz sechs.

Gabriele Facciotti/AP/dpa

Åre. Skirennfahrerin Lena Dürr hat nur um Haaresbreite ihr erstes Slalom-Podest im alpinen Weltcup verpasst.

Die Sportlerin vom SV Germering fiel in Are am Samstag im zweiten Durchgang noch vom dritten auf den vierten Rang zurück, feierte damit aber dennoch ihr bislang bestes Karriere-Ergebnis in dieser Disziplin. 0,13 Sekunden lag sie am Ende hin