Will im Jagdrennen in Nove Mesto für eine gute deutsche Platzierung sorgen: Arnd Peiffer.

Lubos Pavlicek/CTK/AP/dpa

Nove Mesto. Biathlon-Weltcup in Nove Mesto, alpine Ski-Weltcups in Kranjska Gora und Are - der Wintersport am Samstag hält noch einmal einige Höhepunkt bereit.

BIATHLONWeltcup in Nove Mesto, Tschechien14.45 Uhr: Verfolgung Herren, 12,5 Kilometer 17.30 Uhr: Verfolgung Damen, 10 Kilometer (ZDF und Eurosport) Olympiasieger Arnd Peiffer geht als 13. mit 46 S