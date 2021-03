Will im Gesamtweltcup noch eine Plätze gut machen: Denise Herrmann.

Sven Hoppe/dpa

Biathlon Nove Mesto. Für die deutschen Biathletinnen geht es beim Weltcup in Tschechien erst am Freitag weiter. Denise Herrmann traut sich in Nove Mesto wieder einiges zu.

Bei Biathletin Denise Herrmann ist der Druck weg. Und schon klappt es mit dem Podium. Der Grund? „Der Saisonhöhepunkt ist vorbei, die Saison am Ausklingen. Gerade fühle ich mich sehr entspannt beim Schießen, weil ich mir keinen Druck mehr m