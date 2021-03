IOC-Session stärkt Glaube an Tokio- und Peking-Spiele

Wurde für weitere vier Jahre zum IOC-Präsident gewählt: Thomas Bach.

-/IOC/dpa

Lausanne. Olympia in Tokio wird im Sommer stattfinden. Dieses Signal sendete die IOC-Session in die Welt des Sports. Über die Kritik an den Winterspielen 2022 verloren die Mitglieder keine Worte.

Die von der IOC-Session an den Weltsport und die Athleten adressierte Botschaft war unmissverständlich: Trotz Pandemie werden die Olympischen Spiele in Tokio am 23. Juli um 20.00 Uhr Ortszeit eröffnet. „Das wird ein herzbrechender Moment fü