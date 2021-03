U21-Coach Stefan Kuntz (oben links), Ex-Leipzig-Trainer Ralf Rangnick (unten links) und Rekordnationalspieler Lothar Matthäus (rechts) – nur drei von vielen Kandidaten, die Joachim Löw theoretisch als Bundestrainer beerben könnten.

dpa/Matthias Balk/Jan Woitas/Swen Pförtner/Collage

Berlin. Joachim Löw hat den DFB darum gebeten, seinen ursprünglich bis zur Weltmeisterschaft 2022 laufenden Vertrag unmittelbar mit Abschluss der EM 2021 zu beenden, teilte der DFB am Dienstag in Frankfurt am Main mit. Die Nachfolge ist offen.

Als Mehmet Scholl unlängst gegenüber der "Bild"-Zeitung seinen ehemaligen Teamkameraden Lothar Matthäus als potentiellen zukünftigen Bundestrainer ins Spiel brachte, rechnete er wohl kaum damit, dass die Debatte um eine Nachfolge Joachim Lö