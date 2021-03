Der Präsident des Deutschen Handballbunds (DHB): Andreas Michelmann.

Marius Becker/dpa

Dortmund. Bundesliga-Spitze und Deutscher Handballbund wollen nicht mehr über die Olympia-Ziele streiten. Im Interview heben Liga-Chef Schwenker und DHB-Boss Michelmann die Bedeutung des Qualifikationsturniers hervor. Ein Scheitern könnte fatale Folgen haben.

An diesem Wochenende geht es für die deutschen Handballer in Berlin um die Qualifikation für die Olympischen Spiele. Obwohl die DHB-Auswahl sich ihr Ticket für Tokio also erst noch sichern muss, hatte die Verbandsspitze zuletzt das Ziel Oly