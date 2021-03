Der Präsident des Deutschen Handballbunds (DHB): Andreas Michelmann.

Marius Becker/dpa

Dortmund. Für eine bessere Organisation von Großveranstaltungen unter Corona-Bedingungen wünscht sich Handball-Boss Andreas Michelmann von der Politik ein Gesundheitsamt nur für den Sport.

Mit Blick auf das Olympia-Qualifikationsturnier der Nationalmannschaft am Wochenende in Berlin regte der Präsident des Deutschen Handballbundes im Interview der Deutschen Presse-Agentur an: „Bei unserer föderalen Struktur liegt die Letztver