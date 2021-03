Er ist wieder da: Nach mehr als einem Jahr Verletzungspause kehrt der große Roger Federer auf die Tennis-Tour zurück.

imago/Paul Zimmer

Doha. In der Tenniswelt und weit darüber hinaus wird das Comeback von Roger Federer mit Spannung erwartet. Beim ATP-Turnier in Doha kehrt der Grand-Slam-Rekordsieger aus der Schweiz auf die Tour zurück. Im Interview spricht er über seine zermürbende Arbeit fürs Comeback, den Tennissport in Corona-Zeiten und mögliche Zweifel.

Frage: Herr Federer, mit welchen Erwartungen gehen Sie in Ihren ersten Turnierstart in Doha - nach langer Verletzungspause und 13 Monaten ohne Wettkampf? Roger Federer: Ich habe zwangsläufig keine großen Erwartungen. Ich bin froh, wieder da