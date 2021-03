Dritter in der Qualifikation für die Großschanze: Markus Eisenbichler.

Daniel Karmann/dpa

Oberstdorf. In Tirol krönte sich Markus Eisenbichler vor zwei Jahren zum Dreifach-Weltmeister. In Oberstdorf holte er Gold mit dem Mixed-Team. Am heutigen Freitag hat „Eisei“ die Chance, einen weiteren Titel zu verteidigen.

Entspannt zur Titelverteidigung? Markus Eisenbichler lässt sich vor dem Großschanzeneinzel bei der WM in Oberstdorf nicht unter Druck setzen.„Ich habe überhaupt keinen Stress, die anderen müssen mich jagen“, sagte der 29-Jährige nach Platz