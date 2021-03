Zeitreise mit Reinhold Beckmann: "Wir wollten näher ran an den Fußball"

Aufbruch ins Pay-TV-Zeitalter in Deutschland: Reinhold Beckmann am 2. März 1991 auf dem Kommentatoren-Platz im Frankfurter Waldstadion mit Co-Kommentator Hannes Bongartz und Redakteur Pit Vogler beim Spiel der Eintracht gegen den 1. FC Kaiserslautern.

obs/Sky Deutschland

Hamburg . Am 2. März 1991 begann ein neues Zeitalter des Fernsehfußballs. Im Gespräch mit dem Mann, der den Weg bereitete zur perfekten Präsentation der Bundesliga in einer Live-Infotainment-Show, erinnern wir an den Sendestart des Senders „Premiere“ und die erste Übertragung eines Bundesligaspiels im Bezahlfernsehen vor 30 Jahren. Eine Zeitreise mit Reinhold Beckmann.

Der Sport wurde Ende der achtziger Jahre zur Attraktion für die neuen Privatsender: 1988 stieg RTL in die Bundesliga ein, 1992 übernahm Sat.1 – dieser Wandel, verbunden mit dem Absturz der ARD-Sportschau, wühlte die Fußballnation auf. Wenig