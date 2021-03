Das bringt der Wintersport am Dienstag

Die Nordische Ski-WM startet in ihre zweite Woche.

Daniel Karmann/dpa

Oberstdorf. Die Nordische Ski-WM startet in ihre zweite Woche.

Während es im Langlaufstadion gleich wieder um Medaillen geht, steht an der Schanze zunächst die Qualifikation an. Auch bei der Snowboard-WM geht es weiter.LANGLAUFWM in Oberstdorf, Deutschland13.15 Uhr: 10 Kilometer freie Technik der Frau