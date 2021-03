Spielt in Berlin um das deutsche Olympia-Ticket: Handball-Bundestrainer Alfred Gislason.

Julian Stratenschulte/dpa

Dortmund. Mit dem derzeit stärksten Aufgebot bestreiten die deutschen Handballer die Olympia-Qualifikation vom 12.

bis 14. März in Berlin. Bundestrainer Alfred Gislason nominierte 19 Spieler für das Turnier mit dem WM-Zweiten Schweden, dem EM-Vierten Slowenien und Afrika-Vertreter Algerien, bei dem zwei Tickets für die Sommerspiele in Tokio vergeben we