Klosterhalfen rennt in Texas deutschen 10.000-Meter-Rekord

Konstanze Klosterhalfen hat einen deutschen Rekord über die 10.000 Meter aufgestellt.

Martin Rickett/PA Wire/dpa

Portland. Konstanze Klosterhalfen hat in ihrem ersten 10.000-Meter-Rennen überhaupt gleich den deutschen Rekord gebrochen.

Die 24-Jährige aus Leverkusen gewann das Rennen bei einem Freiluft-Meeting in Austin/Texas in 31:01,71 Minuten. Damit unterbot die WM-Dritte über 5000 Meter die fast 30 Jahre alte Bestmarke der Berlinerin Kathrin Ulrich, die am 30. Juni 199