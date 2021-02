Karl Geiger jubelt auf dem Podium über den zweiten Platz.

Daniel Karmann/dpa

Oberstdorf. Zwei Monate nach dem Tournee-Erfolg hat Karl Geiger das nächste Glanzlicht in seiner Heimat Oberstdorf gesetzt. WM-Silber im eigenen Wohnzimmer macht den Allgäuer besonders stolz.

Die Bilderbuch-Momente in seiner geliebten Heimat Oberstdorf konnte Skisprung-Ass Karl Geiger mit Frau Franziska und Schwester Lucia so richtig genießen.WM-Silber im Heimstadion am Schattenberg war nicht nur Geigers nächster Gipfel in einer