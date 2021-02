Anna Rupprecht wurde neben Katharina Althaus, Karl Geiger und Markus Eisenbichler von Bundestrainer Stefan Horngacher für den Mixed-Teamwettbewerb nominiert.

Daniel Karmann/dpa

Oberstdorf. Wieder vier Wettbewerbe bei der Nordischen Ski-WM, darunter zwei mit größeren Medaillenchancen für das deutsche Team. Neben den Skispringern, Kombinierern und Langläufern in den Teamsprints sind auch die Alpinen noch einmal gefordert.

Volles Programm im Wintersport: Nordische Ski-WM in Oberstdorf, Ski-alpin-Weltcups in Val die Fassa und Bansko und Ski Freestyle in Bakuriani.SKISPRINGENWM in Oberstdorf, DeutschlandMixed, Normalschanze17.00 Uhr: 1. und 2. Durchgang (ARD un