Auf seiner Heimschanze in Oberstdorf gewann Karl Geiger vor zwei Monaten das Auftaktspringen der Vierschanzentournee.

dpa/Daniel Karmann

Oberstdorf. Am Samstag wollen die deutschen Skispringer um Markus Eisenbichler und Karl Geiger im Einzel von der Normalschanze in Oberstdorf um WM-Medaillen mitkämpfen. Ob das tatsächlich gelingt, ist aufgrund ihrer kleinen Formschwäche fraglich.

Die Milchmädchenrechnung geht so: Markus Eisenbichler und Karl Geiger haben bei der WM 2019 in Seefeld und zuletzt bei der Skiflug-WM in Planica Medaillen gescheffelt, also wird das den beiden Skispringern auch auf ihren Heimschanzen bei de