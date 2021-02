Laschet: Rhein-Ruhr-Bewerbung geht weiter - Kritik am DOSB

Armin Laschet ist der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen.

Federico Gambarini/dpa Pool/dpa

Lausanne. Olympische Spiele an Rhein und Ruhr 2032 wird es wohl nicht geben. Doch die Initiatoren halten an ihren Bemühungen fest. Möglicherweise wird auch 2036 in den Blick genommen.

Die Initiative für eine Bewerbung der Rhein-Ruhr-Region um die Olympischen Spiele 2032 soll fortgesetzt werden - auch wenn die Chancen auf einen Erfolg nur noch minimal sind. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) kündigte in Düsseldorf