Die Polizei (links) untersucht den Unfall, der das Auto (rechts) in den Graben schleuderte.

AFP/PATRICK T. FALLON

Rolling Hills Estates. Golf-Superstar Tiger Woods (45) ist Polizeiangaben zufolge bei einem Verkehrsunfall an den Beinen verletzt worden. Demnach soll sich das Fahrzeug des Sportlers südlich von Los Angeles überschlagen haben.

Golf-Superstar Tiger Woods ist bei einem schweren Autounfall in Los Angeles an den Beinen verletzt und im Krankenhaus direkt operiert worden. Das teilte sein Manager Mark Steinberg nach Angaben mehrerer US-Medien am Dienstag mit. Der 1