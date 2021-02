Theis mit den Celtics in der NBA wieder in der Erfolgsspur

Daniel Theis (l) von den Boston Celtics kam auf 14 Punkte.

Michael Dwyer/AP/dpa

Boston. Basketball-Nationalspieler Daniel Theis ist mit den Boston Celtics in der nordamerikanischen Profiliga NBA in die Erfolgsspur zurückgekehrt.

Zwei Tage nach der Niederlage gegen die Atlanta Hawks nahmen die Celtics Revanche und gewannen mit 121:109. Dadurch belegen sie den vierten Platz in der Eastern Conference. Theis lieferte sowohl in der Offensive (14 Punkte) als auch in der