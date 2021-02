Das Präsidium um Marcell Jansen tritt zurück.

dpa/Daniel Reinhardt

Hamburg. Das Präsidium des Hamburger SV mit Marcell Jansen an der Spitze ist zurückgetreten.

Mit dem Rücktritt des kompletten Präsidiums erlebt der Machtkampf im Hamburger SV e.V. eine neue Wendung. In einem gemeinsamen Brief an die über 87.000 Mitglieder erklärten Präsident Marcell Jansen und seine mit ihm zerstrittenen Stellvertr