Sander sorgt für nächstes Ski-Märchen: Silber in Abfahrt

Abfahrts-Ass Andreas Sander präsentiert seine WM-Silbermedaille.

Michael Kappeler/dpa

Cortina d’Ampezzo. Ein famoses deutsches Skiteam bejubelt in Cortina d'Ampezzo einen weiteren Vize-Weltmeister. In der Abfahrt rast Andreas Sander zu Silber - nur 0,01 Sekunden hinter einem Österreicher. Die Emotionen lässt der Sportler aus Ennepetal nur langsam an sich heran.

Als Andreas Sander im Sonnenschein der Dolomiten die Sensations-Silbermedaille in die Höhe reckte, konnte er seinen historischen Abfahrts-Coup noch nicht ganz fassen.Im völlig verblüfften deutschen Ski-Team gehen derweil langsam die Superla