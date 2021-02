Kira Weidle hat bei der WM-Abfahrt die Silbermedaille gewonnen.

Michael Kappeler/dpa

Cortina d’Ampezzo. Kira Weidle feiert mit WM-Silber in der Abfahrt von Cortina ihren bislang größten Erfolg. Schon jetzt steht sie in einer Reihe illustrer Namen. Dabei hat die Starnbergerin den Großteil ihrer Karriere vermutlich noch vor sich.

Umringt von Trainern und Betreuern feierte Kira Weidle im Teamhotel ihr Sensations-Silber in der WM-Abfahrt von Cortina d'Ampezzo - erst im Skiraum, dann an der Bar.Eine exzessive Party war in Corona-Zeiten zwar nicht drin. Aber ganz ohne A