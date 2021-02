Locker ins Achtelfinale der Australian Open: Alexander Zverev in Aktion.

Andy Brownbill/AP/dpa

Melbourne. Die Corona-Lage in Melbourne hat sich wieder verschlechtert. Die Metropole am Yarra River geht daher für fünf Tage in den Lockdown. Die Australian Open werden fortgesetzt - Zuschauer sind aber auch im Achtelfinale des besten deutschen Tennisprofis nicht mehr erlaubt.

Alexander Zverev scherzte nach seinem lässigen Achtelfinal-Einzug und vor dem historischen Tennis-Lockdown bei den Australian Open blendend gelaunt mit den Fans im Stadion.Wenn der letzte im Feld verbliebene deutsche Tennisprofi am Sonntag