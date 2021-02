Mit fast 50 Jahren will Claudia Pechstein im kommenden Jahr in Peking ihre achten Olympischen Winterspiele erleben.

Peter Dejong/AP/dpa

Heerenveen. Mit fast 50 Jahren will Claudia Pechstein im kommenden Jahr in Peking ihre achten Olympischen Winterspiele erleben. Auf dem Weg dorthin quälen sie Rückenprobleme. Am Freitag will die fünfmalige Olympiasiegerin dennoch ein Jubiläum feiern.

Zehn Tage vor ihrem 49. Geburtstag startet Claudia Pechstein in ihre 20. Eisschnelllauf-Weltmeisterschaft auf den Einzelstrecken.Das geplante WM-Rennen über 3000 Meter musste sie allerdings wegen Rückenproblemen absagen, dennoch will sie si