Silber-Schub: Deutsche Ski-Asse greifen in der Abfahrt an

Romed Baumann präsentiert bei der Super-G-Siegerehrung seine WM-Silbermedaille.

Michael Kappeler/dpa

Cortina d’Ampezzo. Romed Baumanns Sensationsfahrt im Super-G beflügelt das ganze deutsche Speed-Team. Schon am Wochenende steht die Abfahrt an - in der der 35-Jährige noch stärker ist. Und außerdem kommt wohl der Streif-Sieger von 2018 endgültig zurück auf die großen Bühne.

Nach der Rückkehr ins Hotel gab es für Romed Baumann und seine Kollegen ein Gläschen Sekt, später auch noch ein Bier, aber gegen 21.30 Uhr ging's dann ins Bett.Allzu üppig viel die Feier des deutschen Teams nach dem Traumstart bei der Ski-W