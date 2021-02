Schaffte auf der erstmals befahrenen Vertigine-Strecke in Cortina d'Ampezzo eine gute Zeit: Thomas Dreßen

Michael Kappeler/dpa

Cortina d’Ampezzo. Romed Baumanns Sensationsfahrt im Super-G beflügelt das ganze deutsche Speed-Team. Schon am Sonntag steht die Abfahrt an - in der der 35-Jährige noch stärker ist. Und auch Rückkehrer Thomas Dreßen hinterlässt im Training einen vielversprechenden Eindruck.

Bester Laune und voller Zuversicht standen Romed Baumann und Thomas Dreßen im sonnendurchfluteten Zielraum der Vertigine und erzählten. Von Baumanns sensationeller Silber-Fahrt im Super-G.Vom kleinen Sektempfang, den der 35-Jährige nach sei