Romed Baumann aus Deutschland jubelt im Zielbereich nach dem Rennen.

Michael Kappeler/dpa

Cortina d’Ampezzo. Noch vor zwei Jahren ist Romed Baumann sportlich am Boden, rausgeworfen aus seinem österreichischen Heimatverband. Dann heuert er in Deutschland an, überzeugt auch die Skeptiker und wird immer schneller. Jetzt holt er in Cortina sensationell WM-Silber.

Als Romed Baumann am Fuße des mächtigen Tofane-Massivs deutsche Ski-Geschichte schrieb, wurde selbst der sonst so coole Routinier von seinen Gefühlen übermannt.Ein famoser Super-G und die Silbermedaille bei der Weltmeisterschaft von Cortina