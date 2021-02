Söderholm in Ungewissheit: „Rückschritt in Entwicklung“

Toni Söderholm hält am WM-Minimalziel Viertelfinale fest.

Armin Weigel/dpa

München. Eishockey-Bundestrainer Toni Söderholm steckt in einem Dilemma. Nach der WM 2019 stand er bei nur drei Länderspielen an der Bande. Zwei Tests in dieser Woche wurden gerade erst wieder abgesagt. Kurz vor der WM und ein Jahr vor Olympia ist vieles unklar - auch beim DEB.

Es ist nicht so, dass Eishockey-Bundestrainer Toni Söderholm drei Monate vor der Weltmeisterschaft und ein Jahr vor Olympia nichts zu tun hätte. Doch etwas Entscheidendes fehlt nun mal. „Ich vermisse es sehr, an der Bande zu stehen“, sagte