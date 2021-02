Geht im WM-Super-G-Rennen als Favoritin auf die Strecke in Cortina d'Ampezzo: Lara Gut-Behrami.

Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Cortina d’Ampezzo. Sie ist in bestechender Form - und die große Favoritin für den Super-G der Damen, mit dem die alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Cortina d'Ampezzo heute (13.00 Uhr/ARD und Eurosport2) endlich beginnen sollen.

Vier Saisonsiege in Serie feierte Lara Gut-Behrami zuletzt in ihrer Spezialdisziplin. Nach Silber 2013 und Bronze 2017 könnte es für die Schweizerin diesmal tatsächlich Gold in einem WM-Super-G werden.„Ich genieße es“, sagte die 29-Jährige