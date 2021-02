Biathlon-WM in Pokljuka: Medaillenjagd in der Corona-Blase

Die deutsche Frauenstaffel um Franziska Preuß (2.v.r.) rechnet sich bei der WM eine Medaille aus.

Matthias Schrader/AP/dpa

Pokljuka. Mindestens vier Medaillen wollen die deutschen Biathleten bei der WM in Pokljuka gewinnen. Die großen Favoriten kommen allerdings aus Skandinavien. Am 10. Februar geht es in Slowenien mit der Mixedstaffel los.

Vom 10. bis zum 21. Februar findet in Pokljuka die Biathlon-Weltmeisterschaft statt. An neun Wettkampftagen geht es um insgesamt zwölf Titel. Das deutsche Team tritt mit fünf Männern und fünf Frauen an.Die Deutsche Presse-Agentur beantworte