Will in Tokio zu olympischen Gold springen: Malaika Mihambo.

Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin. Die Olympischen Spiele in Tokio sind ihr großes Ziel. Wegen der Unabwägbarkeiten in der Pandemie hat Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo sie aus Selbstschutz in den Hinterkopf verbannt.

Malaika Mihambo hat ihr Tempo beschleunigt, um Fahrt in Richtung der Olympischen Spiele in Tokio aufzunehmen. „Es ist nicht so schwierig, wie ich es mir gedacht habe“, sagte die Weitsprung-Weltmeisterin nach dem Sieg beim Istaf Indoor der L