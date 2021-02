Francesco Friedrich und Thorsten Margis fahren in der Bahn.

Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Altenberg/Garmisch-Partenkirchen. Bob-Pilot Francesco Friedrich setzt bei der WM in Altenberg zu seinem nächsten Rekord an. Die deutschen Alpin-Männer wollen im Super-G in Garmisch einen Top-Ten-Platz. Und in Klingenthal soll es für die deutschen Skispringer mit dem ersten Sieg in 2021 klappen.

Wird Bob-Pilot Francesco Friedrich alleiniger Rekordweltmeister? In Klingenthal hoffen die Skispringer Markus Eisenbichler und Karl Geiger auf den ersten Sieg im Jahr 2021. In St.Moritz könnte Felix Loch mit einem Sieg der erste Rennrodler