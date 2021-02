Wurde nach der Handball-WM positiv auf Corona getestet: Johannes Golla.

Sascha Klahn/dpa

Köln. Unmittelbar nach der WM in Ägypten geht es für die Handball-Bundesligisten direkt weiter. Schon jetzt steht der eng getaktete Spielplan unter Druck. Die Clubs werden die nächsten Tage genau beobachten.

Eigentlich bleibt der Handball-Bundesliga (HBL) nicht mal Zeit, sich Sorgen zu machen. Unmittelbar nach dem Ende der Weltmeisterschaft in Ägypten geht es für die Topclubs THW Kiel und SG Flensburg-Handewitt schon am Donnerstag in der Champi