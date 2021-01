Straßer in Chamonix-Slalom erneut abgeschlagen

Fuhr in Chamonix erneut hinterher Linus Straßer.

Marco Tacca/AP/dpa

Chamonix-Mont-Blanc. Skirennfahrer Linus Straßer kommt auch am letzten Slalom-Wochenende vor der WM in Cortina d'Ampezzo nicht aus seinem Formtief. Dabei hatte der erste Lauf am Sonntag noch Anlass zur Hoffnung gegeben.

Skirennfahrer Linus Straßer hat die WM-Generalprobe in Chamonix vermasselt. Einen Tag nach seinem enttäuschenden 17. Platz im ersten der beiden Slalomwettbewerbe in den französischen Alpen erreichte der Münchner am Sonntag sogar nur Rang 23