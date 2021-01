Stellte mit seiner Vierer-Crew einen weiteren Relord auf: Francesco Friedrich (vorne).

Innsbruck-Igls. Olympiasieger Francesco Friedrich hat einen weiteren Rekord im Bobsport aufgestellt.

Der Sachse gewann am Sonntag in Innsbruck/Igls auch den vierten und letzten Viererbob-Wettbewerb und holte sich mit der Idealpunktzahl 900 den Gesamtweltcup. Tags zuvor hatte er an gleicher Stelle bereits den Zweier-Wettbewerb für sich ent