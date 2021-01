Francesco Friedrich und Alexander Schüller in Innsbruck in Aktion.

Expa/Johann Groder/APA/dpa

Innsbruck-Igls. Viele Bob-Piloten nutzen das Weltcup-Finale für abschließende Tests für die WM nächstes Wochenende in Altenberg. Lokalmatador Francesco Friedrich muss das nicht. Er hat die Konkurrenz im Griff und siegt, wie er will.

Francesco Friedrich ist für die Bob-Weltmeisterschaft am kommenden Wochenende auf seiner Heimbahn in Altenberg gerüstet.Beim Weltcup-Finale in Innsbruck/Igls feierte der Sachse mit seinem Anschieber Alexander Schüller den elften Sieg im zwö