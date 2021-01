Das bringt der Wintersport am Samstag

Will den WM-Titel gewinnen: Rennrodler Felix Loch.

Tobias Hase/dpa

Königssee. Die deutschen Rodler wollen an diesem Samstag bei der WM am Königssee weitere Titel und Medaillen holen. Heimspiele gibt es im Wintersport am Samstag auch für die Skispringer, die Alpin-Damen und im Skicross - sofern das Wetter mitmacht.

Der Wintersport am heutigen Samstag in der Übersicht:RODELNWeltmeisterschaft in Königssee, Deutschland09.30 Uhr: Doppelsitzer, 1. Durchgang (ARD und Eurosport2)10.50 Uhr: Doppelsitzer, 2. Durchgang (Eurosport2)12.50 Uhr: Einsitzer, Männer,