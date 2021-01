Dänemark vs. Schweden: Skandinavien-Duell um WM-Gold

Der Schwede Albin Lagergren (M.) beim Torabschluss.

Petr David Josek/AP/dpa

Kairo. Im Endspiel der Handball-WM in Ägypten gibt es am Sonntag ein Skandinavien-Duell. Auch mehrere Bundesliga-Profis haben im Halbfinale an den Siegen von Schweden und Dänemark ihren Anteil.

Dänemark träumt nach einem erneuten Thriller von der Titelverteidigung, Schweden nach einer Gala vom ersten Gold seit 22 Jahren. Im Endspiel der Handball-Weltmeisterschaft kommt es am Sonntag in Kairo zum brisanten Skandinavien-Duell.Supers