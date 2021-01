Zwei Helfer gehen in Garmisch hinter dem Zielbogen vorbei. Das zweite Training wurde wegen zu schlechtem Wetters abgesagt.

Angelika Warmuth/dpa

Garmisch-Partenkirchen. Der Plan war eigentlich: Kira Weidle holt sich Schwung für die WM, Linus Straßer bestätigt seine Anfang Januar gewonnene Slalom-Topform. Weil Straßer aber schwächelte und Weidle um die ersehnte Heim-Abfahrt gebracht wurde, verkompliziert sich die Lage der DSV-Asse.

Keine Abfahrt für Kira Weidle in Garmisch-Partenkirchen, heikles Slalom-Doppel für Linus Straßer in Chamonix: Gut eine Woche vor dem Start der Weltmeisterschaften stehen die zwei deutschen Skirennfahrer vor komplizierten Generalproben im We