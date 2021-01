Rennrodlerin Julia Taubitz zeigt stolz ihre WM-Medaille.

Tobias Hase/dpa

Schönau am Königssee. Zweimal Gold, einmal Silber, zweimal Bronze - die deutschen Rodler triumphierten am ersten Tag der Heim-WM - nur der große Favorit Felix Loch musste sich im ersten Rennen mit Platz vier begnügen.

Julia Taubitz hatte Tränen in den Augen, Tobias Wendl war emotional berührt und Felix Loch ging leer aus. Das deutsche Rodelteam sorgte am ersten Tag der Weltmeisterschaften am Königssee gleich für große Gefühle und fünf Medaillen.„Das ist