Mit einer historischen Pleite kehren Deutsc.lands Handballer von der WM aus Ägypten zurück.

Sascha Klahn/dpa

Kairo. Die deutschen Handballer schließen die WM in Ägypten mit einer Enttäuschung ab. Das schwächste WM-Abschneiden in der Verbandshistorie überlagert die offensiv formulierten Olympia-Ziele. Jetzt muss erst einmal die Qualifikation für die Spiele her.

Nach der schlechtesten WM-Platzierung der Verbandsgeschichte rückte der Traum vom olympischen Gold für die deutschen Handballer in ganz weite Ferne.„Das tut weh“, sagte Kapitän Uwe Gensheimer zum zwölften Platz beim Turnier in Ägypten, der