Andreas Sander belegte beim Supr-G in Kitzbühel den neunten Rang.

Expa/Johann Groder/APA/dpa

Kitzbühel. Auch bei der dritten Schussfahrt die Streif hinunter schafft es Andreas Sander in die Top Ten. Weil auch dessen Ski-Kollegen im Super-G überzeugen, wächst die Vorfreude auf die Heimrennen in Garmisch und die WM in Cortina.

Diesen Rückenwind nehmen die deutschen Ski-Asse vor den Heimrennen gerne mit.Mit einem Top-Ten-Rang durch Andreas Sander und drei weiteren beachtlichen Vorstellungen im Super-G von Kitzbühel hat eine geschlossen solide Speed-Mannschaft die