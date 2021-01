Lewis Hamilton hat noch keinen neuen Vertrag bei Mercedes unterschrieben.

Mario Renzi/Pool Getty/AP/dpa

Kitzbühel. Toto Wolff nimmt die noch immer laufenden Verhandlungen mit Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton auch mit Humor.

„Ich habe ihm schon damit gedroht, dass ich der nächste in der Linie bin, der sich hineinsetzt“, scherzte der Mercedes-Teamchef und Team-Mitbesitzer in der ORF-Sendung „Sport am Sonntag“ in Kitzbühel über einen Cockpit-Einsatz. Rund zwei Mo