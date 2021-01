Siegte im Königssee auch im Viererbob: Francesco Friedrich.

Tobias Hase/dpa

Schönau am Königssee. Zehn Siege im kleinen Schlitten, nun der dritte nacheinander im Viererbob: Wer soll Rekordweltmeister Francesco Friedrich in diesem Winter schlagen? Der Doppel-Olympiasieger fährt derzeit in einer anderen Liga.

Mit dem dritten Double nacheinander hat Francesco Friedrich seinen 50. Weltcupsieg eingefahren. Die beiden Erfolge im Zweier- und Viererbob auf seiner ungeliebten Bahn am Königssee schmeckten ihm besonders. „Den 50. Sieg in Königssee zu fei