Wird am Sonntag nachgeholt: Die Hahnenkamm-Abfahrt in Kitzbühel.

Expa/Johann Groder/APA/dpa

Kitzbühel. Volles Wintersportprogramm am Sonntag. In Kitzbühel soll das legendäre Hahnenkamm-Rennen nachgeholt werden, im Shorttrack läuft die Europameisterschaft in Danzig. Dazu unter anderem Biathlon in Antholz sowie Skispringen in Lahti und Ljubno.

Auch der Sonntag bietet einen einen prall gefüllten Wintersporttag. Hier der Überblick:SKI ALPINWeltcup in Kitzbühel, Österreich10.20 Uhr: Abfahrt der Herren (ZDF und Eurosport)Weltcup in Crans-Montana, Schweiz Anzeige Anzeige 12.00