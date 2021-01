Will sich mit zwei Siegen aus der Handball-WM verabschieden: DHB-Coach Alfred Gislason.

Sascha Klahn/dpa

Kairo. Nach dem frühen WM-Aus der deutschen Handballer blickt Bundestrainer Alfred Gislason schon in die Zukunft. Außerdem erklärt der Isländer, warum er im zweiten Hauptrundenspiel auf seinen Stammkeeper Andreas Wolff verzichtet hat.

Fragen an Handball-Bundestrainer Alfred Gislason nach dem 31:24 (16:12)-Sieg im zweiten Hauptrundenspiel der Weltmeisterschaft in Ägypten gegen Brasilien.Frage: Das Viertelfinale war schon vorher nicht mehr möglich. Was löst dieser Sieg geg