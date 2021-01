Weidle enttäuscht bei nächster Goggia-Gala in Crans-Montana

Verpasste diesmal die Top-10 in Crans-Montana: Kira Weidle.

Alessandro Della Valle/KEYSTONE/dpa

Crans-Montana. Abfahrts-Ass Kira Weidle verpasst die Top Ten in Crans-Montana am Samstag deutlich. Die Sicht bereitet ihr Probleme. Olympiasiegerin Goggia glänzt erneut, eine Tschechin sorgt für einen Schreckmoment.

Kira Weidle schüttelte frustriert den Kopf. Nach ihrem starken fünften Platz am Freitag hat die Starnberger Skirennfahrerin bei der zweiten Abfahrt in Crans-Montana am Samstag einen Dämpfer kassiert. Die 24-Jährige belegte beim erneuten Sie