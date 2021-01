Das bringt der Wintersport am Samstag

Will wieder in die Top Fünf fahren: Kira Weidle in Aktion.

Jean-Christophe Bott/KEYSTONE/dpa

Kitzbühel. An einem pickepackevollen Wintersport-Wochenende stehen die Abfahrt der Ski-Asse in Kitzbühel und Biathlon in Antholz im Fokus.

Aber auch nordischen Skisportler, Snowboarder, Eisschnellläufer und Kufencracks im Eiskanal sind im Einsatz.SKI ALPINWeltcup in Kitzbühel, Österreich11.30 Uhr: Abfahrt der Männer (ZDF und Eurosport)Weltcup in Crans-Montana, Schweiz10.00 Uh