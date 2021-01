Überzeugte in Crans Montana: Kira Weidle.

Gabriele Facciotti/AP/dpa

Crans-Montana. Kira Weidle ist in der Abfahrt in Form. In Crans-Montana wird sie Fünfte und trotzt schwierigen Bedingungen. Der Sieg geht an die derzeitige Abfahrts-Dominatorin.

Die deutsche Skirennfahrerin Kira Weidle hat beim Weltcup in Crans-Montana widrigsten Bedingungen samt einer Startverschiebung und heftiger Winde getrotzt.Die Sportlerin aus Starnberg wurde bei der Abfahrt Fünfte und egalisierte damit ihr b