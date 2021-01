Steht in in Antholz, wo sie vor einem Jahr WM-Silber holte, unter Druck:Vanessa Hinz.

Hendrik Schmidt/dpa

Antholz. Biathletin Vanessa Hinz steht an der Stätte ihres größten Triumphes unter Druck. Die Vize-Weltmeisterin muss liefern, sonst ist der neuerliche WM-Start in Gefahr.

Es ist noch gar nicht so lange her, da jubelte Vanessa Hinz in Antholz über den größten Einzelerfolg ihrer Biathlon-Karriere. Vor gut einem Jahr holte die Schlierseerin über die 15-Kilometer-Distanz WM-Silber.Nun steht die 28-Jährige in der